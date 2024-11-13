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القاصر نيفين إيهاب موعد مفقودة... هل تعرفون شيئًا عنها؟
أمن وقضاء
2024-11-13 | 07:03
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القاصر نيفين إيهاب موعد مفقودة... هل تعرفون شيئًا عنها؟
عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة القاصر: نيفين إيهاب موعد (من مواليد عام 2010، فلسطينيّة الجنسية) التي غادرت بتاريخ 12-11-2024 منزل ذويها الكائن في بلدة الغازية - قضاء صيدا إلى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.
لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها الاتصال بفصيلة مغدوشة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 200795-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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