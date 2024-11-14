انذار جديد من أدرعي الى سكان الضاحية الجنوبية

وجه المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا جديدا الى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حارة حريك وبرج البراجنة.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب".



وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".