غارات على الضاحية الجنوبية فجراً... واستهداف مبنى بالقرب من كنيسة مار ميخائيل - الشياح

شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم، غارات جديدة استهدفت منطقتي حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة الأخيرة وهي الأعنف، استهدفت المبنى المحيط بكنيسة مار ميخائيل - الشياح.