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تعميم من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى... وهذا ما جاء فيه
أمن وقضاء
2024-11-14 | 06:59
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تعميم من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى... وهذا ما جاء فيه
صدر عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى التعميم التالي:
نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة والأحداث الأليمة التي يمرّ بها وطننا لبنان، وعطفًا على البيان الصادر بتاريخ 2/10/2024، الذي طلب فيه وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى من القضاة التنسيق مع الرئيس الأول الإستئنافي في المحافظة لتقدير مدى إمكانية وصولهم إلى مراكز عملهم بصورة آمنة، والأمر عينه بالنسبة إلى المساعدين القضائيين، وذلك حرصا على سلامتهم ومراعاةً للمصلحة العامة، كما وأخذ الظروف الأمنية بعين الإعتبارفي حال انعقاد الجلسات،
ونظرًا لاستمرار الظروف الأمنية التي تحول في عدد من المناطق دون إمكانية الوصول إلى المحاكم والدوائر القضائية، وحرصًا على استمرارية عمل المرفق القضائي،
وتأمينًا للمصلحة العامة وحسن سير العدالة، وعطفًا على التعميميْن تاريخ 24/3/2020 و27/3/2020 المرفقة نسخة عنهما ربطاً، يُعتمد الآتي:
1- يقوم الرئيس الأول الإستئنافي عند الضرورة، بتكليف من يلزم، من قضاة المحافظة، تأمين تسيير العمل القضائي في حالة تعذّر حضور القاضي المعني.
2- عند تعذّر الوصول إلى المحكمة أو الدائرة القضائية كما هي الحال في محافظتي النبطية وبعلبك، يمكن لأصحاب العلاقة تقديم المراجعات والطلبات، المتعلّقة بالأمور الملحّة والضروريّة المستعجلة، وكذلك طلبات تخلية السبيل في مكتب مخصّص لهذا الغرض، تمّ استحداثه في قصر عدل بيروت بالنسبة لمحافظة النبطية، وفي قصر عدل زحلة بالنسبة لمحافظة بعلبك، وذلك بهدف البت بها .
3- يمكن تأمين نقل الملفات موضوع البنديْن المذكوريْن أعلاه، من قبل المساعدين القضائيين في الدائرة القضائيّة المعنيّة، بمؤازرة القوى الأمنية والعسكرية.
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