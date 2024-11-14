الجيش الإسرائيلي: إستهداف مستودعات للأسلحة ومقرات عسكرية وبنى تحتية أخرى تابعة لحزب الله

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "الجيش الإسرائيلي أكمل موجة إضافية من الغارات على الضاحية الجنوبية: خلال ساعات الليلة الماضية وصباح اليوم تم استهداف مستودعات للأسلحة، ومقرات عسكرية، وبنى تحتية أخرى تابعة لحزب الله."



وأوضح خلال اليومين الماضيين أن "الجيش الإسرائيلي عدة موجات من الغارات على منطقة الضاحية في بيروت، تم خلالها استهداف أكثر من 30 هدفًا إرهابيًا."



وأشار إلى أن "الغارات تشكل جزءًا إضافيًا من عمليات جيش الدفاع لإضعاف قدرات حزب الله الإرهابي على تنفيذ أنشطة إرهابية متنوعة ضد دولة إسرائيل وفي إطار الجهود لتدمير مواقع الإنتاج ومخازن الأسلحة التي أقامها حزب الله على مدى السنوات في قلب الضاحية."



وقال: "تم وضع جميع الأهداف التي تم استهدافها في قلب المناطق المدنية ما يشكل مثالًا آخر على استخدام منظمة حزب الله الإرهابية للمواطنين اللبنانيين كدروع بشرية."





