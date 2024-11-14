حريق سيارة رباعية الدفع على طريق عام زوق مصبح

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٨:١٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/١١/١٤ حريقًا شب داخل سيارة رباعية الدفع على طريق عام زوق مصبح - كسروان.



وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.