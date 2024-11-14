أدرعي: إنذار إلى سكان منطقة النبطية

وجّه المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي أدرعي "انذارا عاجلا إلى المتواجدين في منطقة النبطية وتحديدًا في المبنى المحدد في منطقة النبطية التحتا والمباني المجاورة له".