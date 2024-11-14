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المديرية العامة للدفاع المدني: استشهاد ٨ عناصر من مركز دورس في حصيلة أولية جراء غارة اسرائيلية

أمن وقضاء
2024-11-14 | 16:13
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المديرية العامة للدفاع المدني: استشهاد ٨ عناصر من مركز دورس في حصيلة أولية جراء غارة اسرائيلية
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المديرية العامة للدفاع المدني: استشهاد ٨ عناصر من مركز دورس في حصيلة أولية جراء غارة اسرائيلية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات "تعرض مركز الدفاع المدني في دورس - قضاء بعلبك لغارة إسرائيلية أدت إلى تدمير المركز بشكل كلي اثناء تواجد عدد من العناصر في الداخل على اهبة الاستعداد لتلقي نداءات الإغاثة والتدخل الفوري لتقديم المساعدة للمواطنين". 

وافادت المديرية العامة في بيان، بأن في الحصيلة الأولية لعمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الموقع المستهدف، التي تنفذ من قبل المراكز المجاورة بإشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار وبمتابعة حثيثة من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ، فقد استشهد ٨ عناصر من عديد مركز دورس العضوي - بعلبك الإقليمي وجرح ٣ عناصر تم نقلهم الى مستشفى بعلبك الحكومي لتلقي العناية الطبية اللازمة". 

وأكدت ان "عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة لا تزال مستمرة حتى الساعة، للعثور على كافة المفقودين".

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