الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العدوان على الضاحية الجنوبية مستمر...
أمن وقضاء
2024-11-15 | 08:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
العدوان على الضاحية الجنوبية مستمر...
0
min
العدوان على الضاحية الجنوبية مستمر...
أخبار لبنان
أمن وقضاء
العدوان
الضاحية الجنوبية
التالي
إنذار إسرائيلي الى سكان حارة حريك وحدث بيروت
مناطق البقاع الشمالي نالت حصتها من الاعتداءات الاسرائيلية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:25
"المقاومة الإسلامية”: استهدفنا للمرة الرابعة بصلية صاروخية تجمعًا لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة وتجمعًا في مستوطنة يرؤون بمسيرةٍ انقضاضية
آخر الأخبار
10:25
"المقاومة الإسلامية”: استهدفنا للمرة الرابعة بصلية صاروخية تجمعًا لقوات جيش العدو عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة وتجمعًا في مستوطنة يرؤون بمسيرةٍ انقضاضية
0
آخر الأخبار
10:22
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الأعلى بعد رصد تسلل مسيرة
آخر الأخبار
10:22
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الأعلى بعد رصد تسلل مسيرة
0
آخر الأخبار
10:15
تاس: الرئيس الروسيّ والمستشار الألمانيّ بحثا في اتصال هاتفيّ الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
10:15
تاس: الرئيس الروسيّ والمستشار الألمانيّ بحثا في اتصال هاتفيّ الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
10:12
رويترز: الادعاء الفرنسي يطلب محاكمة كارلوس غصن ووزيرة الثقافة رشيدة داتي في قضية فساد
أخبار دولية
10:12
رويترز: الادعاء الفرنسي يطلب محاكمة كارلوس غصن ووزيرة الثقافة رشيدة داتي في قضية فساد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:34
الغارات الاسرائيلية مستمرة على قرى منطقة صور... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
08:34
الغارات الاسرائيلية مستمرة على قرى منطقة صور... اليكم التفاصيل
0
خبر عاجل
06:14
إنذار إسرائيلي الى سكان حارة حريك وحدث بيروت
خبر عاجل
06:14
إنذار إسرائيلي الى سكان حارة حريك وحدث بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
17:10
مناطق البقاع الشمالي نالت حصتها من الاعتداءات الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
17:10
مناطق البقاع الشمالي نالت حصتها من الاعتداءات الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:55
جريمة اسرائيلية مروعة ضد مركز رسمي للدفاع المدني اللبناني في دورس
تقارير نشرة الاخبار
16:55
جريمة اسرائيلية مروعة ضد مركز رسمي للدفاع المدني اللبناني في دورس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-11-11
وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن الحرب والمحادثات: الحرب مع حزب الله لم تنته...والتحدي في التطبيق
خبر عاجل
2024-11-11
وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن الحرب والمحادثات: الحرب مع حزب الله لم تنته...والتحدي في التطبيق
0
أخبار لبنان
2024-11-14
ادرعي: تدمير أكثر من 140 منصة صاروخية والقضاء على 200 عنصر من حزب الله خلال أسبوع
أخبار لبنان
2024-11-14
ادرعي: تدمير أكثر من 140 منصة صاروخية والقضاء على 200 عنصر من حزب الله خلال أسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-22
صفقة الأسرى بين ١٩٧٩ و٢٠٢٤… Déjà vu
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-22
صفقة الأسرى بين ١٩٧٩ و٢٠٢٤… Déjà vu
0
فنّ
2024-08-13
أجواء صيفية ممتعة تعيشها دانييلا رحمة... وخاتم زواجها حديث الجمهور (صور)
فنّ
2024-08-13
أجواء صيفية ممتعة تعيشها دانييلا رحمة... وخاتم زواجها حديث الجمهور (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:29
الاعلام الحربي في حزب الله ينشر فيديو يظهر استهداف قاعدة الكرياه في وسط تل أبيب
أخبار لبنان
09:29
الاعلام الحربي في حزب الله ينشر فيديو يظهر استهداف قاعدة الكرياه في وسط تل أبيب
0
أخبار لبنان
08:46
الدفاع المدني ضحية الهمجية الاسرائيلية... إليكم آخر المستجدات من بعلبك
أخبار لبنان
08:46
الدفاع المدني ضحية الهمجية الاسرائيلية... إليكم آخر المستجدات من بعلبك
0
أمن وقضاء
08:34
الغارات الاسرائيلية مستمرة على قرى منطقة صور... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
08:34
الغارات الاسرائيلية مستمرة على قرى منطقة صور... اليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
08:34
العدوان على الضاحية الجنوبية مستمر...
أمن وقضاء
08:34
العدوان على الضاحية الجنوبية مستمر...
0
أخبار لبنان
08:31
تسويق إسرائيلي لموافقة لبنان على مضمون مسودة وقف النار... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:31
تسويق إسرائيلي لموافقة لبنان على مضمون مسودة وقف النار... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:18
لاريجاني في بيروت... ومسودة وقف النار على الطاولة
أخبار لبنان
08:18
لاريجاني في بيروت... ومسودة وقف النار على الطاولة
0
أخبار لبنان
07:32
غارات على النبطية أطاحت بما تبقى من السوق التجاري في المدينة والأحياء الداخلية
أخبار لبنان
07:32
غارات على النبطية أطاحت بما تبقى من السوق التجاري في المدينة والأحياء الداخلية
0
أخبار دولية
07:28
ترامب يعتزم اختيار حاكم ولاية نورث داكوتا دوج بورجم لتولي وزارة الداخلية
أخبار دولية
07:28
ترامب يعتزم اختيار حاكم ولاية نورث داكوتا دوج بورجم لتولي وزارة الداخلية
0
أخبار لبنان
07:24
وزير الشؤون الاجتماعيّة: مساعدات نقدية طارئة جديدة لذوي الإعاقة ومجموعة جديدة من الأسر الأكثر فقرا
أخبار لبنان
07:24
وزير الشؤون الاجتماعيّة: مساعدات نقدية طارئة جديدة لذوي الإعاقة ومجموعة جديدة من الأسر الأكثر فقرا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
23:28
انذار صباحيّ لسكان منطقة الغبيري
أخبار لبنان
23:28
انذار صباحيّ لسكان منطقة الغبيري
2
موضة وجمال
00:09
إليكم قصة الزي الوطني اللبناني الذي ارتدته ندى كوسا خلال مشاركتها بمرحلة المنافسة التمهيدية بمسابقة ملكة جمال الكون!
موضة وجمال
00:09
إليكم قصة الزي الوطني اللبناني الذي ارتدته ندى كوسا خلال مشاركتها بمرحلة المنافسة التمهيدية بمسابقة ملكة جمال الكون!
3
أخبار لبنان
14:15
أميركا تسلّم لبنان مسودة مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان
أخبار لبنان
14:15
أميركا تسلّم لبنان مسودة مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان
4
أخبار لبنان
07:37
نقطتان عالقتان في مسودة الاتفاق لوقف اطلاق النار... والرد اللبناني مرتقب خلال 72 ساعة
أخبار لبنان
07:37
نقطتان عالقتان في مسودة الاتفاق لوقف اطلاق النار... والرد اللبناني مرتقب خلال 72 ساعة
5
خبر عاجل
06:14
إنذار إسرائيلي الى سكان حارة حريك وحدث بيروت
خبر عاجل
06:14
إنذار إسرائيلي الى سكان حارة حريك وحدث بيروت
6
أخبار لبنان
02:43
تحذير اسرائيلي جديد لسكّان برج البراجنة والغبيري
أخبار لبنان
02:43
تحذير اسرائيلي جديد لسكّان برج البراجنة والغبيري
7
خبر عاجل
03:29
غارة اسرائيلية تستهدف مبنى قرب مستديرة الطيونة
خبر عاجل
03:29
غارة اسرائيلية تستهدف مبنى قرب مستديرة الطيونة
8
أخبار لبنان
14:33
أهالي بلدات وقرى الزهراني: لوقف الاعمال الحربية إنطلاقاً من بلداتنا وأرزاقنا
أخبار لبنان
14:33
أهالي بلدات وقرى الزهراني: لوقف الاعمال الحربية إنطلاقاً من بلداتنا وأرزاقنا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More