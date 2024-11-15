هذا ما أوضحه مصدر أمني بشأن الاشكال في المطار مع الوفد المرافق للاريجاني...

بعد انتشار خبر عن وقوع إشكال في مطار بيروت بين وفد مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني وعناصر من جهاز أمن المطار، بسبب رفض تفتيش حقائب الوفد المرافق له، أفاد مصدر أمني بأن ما حدث لم يكن سوى سوء تفاهم بسيط.



وأوضح المصدر أن جهاز أمن المطار أصرّ على تفتيش الحقائب، بينما اعتبر عناصر الوفد الإيراني أنهم يتمتعون بحصانة دبلوماسية.



ويذكر أنه سرعان ما تم حلّ المسألة ووافق الوفد على إجراءات التفتيش.