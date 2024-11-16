الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مجزرة في عين قانا...استشهاد عائلة بأكملها
أمن وقضاء
2024-11-15 | 23:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مجزرة في عين قانا...استشهاد عائلة بأكملها
ارتكبن اسرائيل مجزرة بحق عائلة في بلدة عين قانا حيث استهدف منزلهم في البلدة واسفرت عن سقوط ٥ شهداء الاب والام وثلاثة اولاد.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
قانا...استشهاد
عائلة
بأكملها
التالي
المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين
الضاحية الجنوبية تحت القصف... إليكم آخر المستجدات
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
05:49
غارة جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
05:49
غارة جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية
0
آخر الأخبار
05:46
غارة استهدفت بلدة كفرتبنيت
آخر الأخبار
05:46
غارة استهدفت بلدة كفرتبنيت
0
آخر الأخبار
05:45
مصدر لفرانس برس: مقتل قياديين اثنين في الجهاد الإسلامي في الغارة الإسرائيلية الجمعة على دمشق
آخر الأخبار
05:45
مصدر لفرانس برس: مقتل قياديين اثنين في الجهاد الإسلامي في الغارة الإسرائيلية الجمعة على دمشق
0
أخبار دولية
05:41
الخارجية الايرانية: طهران تنفي اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع إيلون ماسك في نيويورك
أخبار دولية
05:41
الخارجية الايرانية: طهران تنفي اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع إيلون ماسك في نيويورك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:39
لائحة بمراكز الايواء الرسمية والخاصة المعتمدة في مختلف المحافظات
أمن وقضاء
03:39
لائحة بمراكز الايواء الرسمية والخاصة المعتمدة في مختلف المحافظات
0
أمن وقضاء
03:08
المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين
أمن وقضاء
03:08
المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الضاحية الجنوبية تحت القصف... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:18
الضاحية الجنوبية تحت القصف... إليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تتوغل في شمع وتخوض معارك عنيفة مع "حزب الله"
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تتوغل في شمع وتخوض معارك عنيفة مع "حزب الله"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-11-12
غارة بمسيرة استهدفت فجرا مبنى سكنيا في عرمون - عاليه منطقة البيادر ومعلومات عن وقوع إصابات (فيديو)
خبر عاجل
2024-11-12
غارة بمسيرة استهدفت فجرا مبنى سكنيا في عرمون - عاليه منطقة البيادر ومعلومات عن وقوع إصابات (فيديو)
0
فنّ
2024-11-10
في ظل التطورات الراهنة... ريتا حايك تجدد الصرخة: كيف بتقدروا تفصلوا؟ (فيديو)
فنّ
2024-11-10
في ظل التطورات الراهنة... ريتا حايك تجدد الصرخة: كيف بتقدروا تفصلوا؟ (فيديو)
0
أخبار لبنان
2024-09-23
دموع "الحجة النازحة" من الجنوب تتحدث.. (فيديو)
أخبار لبنان
2024-09-23
دموع "الحجة النازحة" من الجنوب تتحدث.. (فيديو)
0
خبر عاجل
2024-10-04
إنذار جديد من الجيش الإسرائيلي للمتواجدين في هذا المبنى في حي شويفات الأمراء
خبر عاجل
2024-10-04
إنذار جديد من الجيش الإسرائيلي للمتواجدين في هذا المبنى في حي شويفات الأمراء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:14
اسرائيل تجدد غاراتها غاراتها ليلاً على بعلبك والقرى المجاورة
تقارير نشرة الاخبار
03:14
اسرائيل تجدد غاراتها غاراتها ليلاً على بعلبك والقرى المجاورة
0
تقارير نشرة الاخبار
03:13
سلسلة غارات متتالية فجراً في قضاء صور
تقارير نشرة الاخبار
03:13
سلسلة غارات متتالية فجراً في قضاء صور
0
تقارير نشرة الاخبار
02:41
مجزرة في عين قانا ...وسلسلة غارات في مناطق النبطية
تقارير نشرة الاخبار
02:41
مجزرة في عين قانا ...وسلسلة غارات في مناطق النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أسوأ إطلالة لفرنسا حضوراً وآداءً في دوري أمم أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أسوأ إطلالة لفرنسا حضوراً وآداءً في دوري أمم أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مسرح كركلا في الصين... رسالة أمل في زمن الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مسرح كركلا في الصين... رسالة أمل في زمن الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إيلون ماسك يدخل الإدارة الأميركية الجديدة من باب الـدوج
تقارير نشرة الاخبار
13:52
إيلون ماسك يدخل الإدارة الأميركية الجديدة من باب الـدوج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
محو الذاكرة مواقع لبنان الأثرية مهددة... والعين على مؤتمر اليونسكو الإثنين
تقارير نشرة الاخبار
13:50
محو الذاكرة مواقع لبنان الأثرية مهددة... والعين على مؤتمر اليونسكو الإثنين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إسرائيل تتعمد استهداف الهيئات الإسعافية مجددا... والحصيلة ١٤ شهيدا للدفاع المدني
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إسرائيل تتعمد استهداف الهيئات الإسعافية مجددا... والحصيلة ١٤ شهيدا للدفاع المدني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مسودة التسوية: توقعات إسرائيلية برفضها من لبنان ومستند مرفق مع الاتفاق هذا مضمونه
تقارير نشرة الاخبار
13:23
مسودة التسوية: توقعات إسرائيلية برفضها من لبنان ومستند مرفق مع الاتفاق هذا مضمونه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
17:02
أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
أخبار لبنان
17:02
أدرعي: نواصل قصف بنى لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية
2
أخبار لبنان
10:41
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: للإخلاء فورًا
أخبار لبنان
10:41
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: للإخلاء فورًا
3
خبر عاجل
01:13
انذار اسرائيلي صباحي إلى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
01:13
انذار اسرائيلي صباحي إلى سكان الضاحية الجنوبية
4
أخبار لبنان
07:37
نقطتان عالقتان في مسودة الاتفاق لوقف اطلاق النار... والرد اللبناني مرتقب خلال 72 ساعة
أخبار لبنان
07:37
نقطتان عالقتان في مسودة الاتفاق لوقف اطلاق النار... والرد اللبناني مرتقب خلال 72 ساعة
5
أخبار لبنان
07:51
بعد رفضه الخضوع للتفتيش... إغلاق البوابات في المطار أمام الفريق الأمني التابع للسفارة الإيرانية
أخبار لبنان
07:51
بعد رفضه الخضوع للتفتيش... إغلاق البوابات في المطار أمام الفريق الأمني التابع للسفارة الإيرانية
6
أمن وقضاء
03:08
المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين
أمن وقضاء
03:08
المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين
7
خبر عاجل
06:14
إنذار إسرائيلي الى سكان حارة حريك وحدث بيروت
خبر عاجل
06:14
إنذار إسرائيلي الى سكان حارة حريك وحدث بيروت
8
خبر عاجل
04:34
تحذير اسرائيلي جديد لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة
خبر عاجل
04:34
تحذير اسرائيلي جديد لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More