مجزرة في عين قانا...استشهاد عائلة بأكملها

ارتكبن اسرائيل مجزرة بحق عائلة في بلدة عين قانا حيث استهدف منزلهم في البلدة واسفرت عن سقوط ٥ شهداء الاب والام وثلاثة اولاد.