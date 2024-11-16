المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة عن إجراء مباراةٍ للعسكريّين والمدنيّين خلال العام 2024، لتعيين ضبّاط إختصاصيّين من حَمَلة الدكتوراه والمهندسين والمجازين في اختصاصات محدّدة.



وفي السياق، طلبت هذه المديرية العامة، في بيان، إلى الذين يرغبون في الترشّح للمشاركة في المباراة، متابعة الصفحات الرسميّة للمديريّة العامّة لأمن الدولة على وسائل التواصل الاجتماعيّ (إكس وانستغرام وفايسبوك)، أو التقدّم من المديريّات الإقليميّة لأمن الدولة في مختلف المحافظات اللبنانيّة للاستحصال على كافّة التفاصيل.