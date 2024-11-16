الجيش الإسرائيلي: شنينا سلسلة غارات ضد مقرات قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية

#عاجل للمرة الثالثة اليوم والسابعة منذ صباح أمس: جيش الدفاع شن سلسلة غارات ضد مقرات قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية



🔸شنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قبل قليل سلسلة غارات جديدة على مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت.



🔸جميع… pic.twitter.com/U37xl0tzCH — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2024

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "للمرة الثالثة اليوم والسابعة منذ صباح أمس، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات ضد مقرات قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية."وأوضح أن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو شنت قبل قليل سلسلة غارات جديدة على مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت."وأشار إلى أن "جميع الأهداف التي تم ضربها وضعت من قبل حرب الله في قلب المناطق السكنية بشكل متعمد ما يشكل دليلًا آخر على استخدام سكان لبنان دروعًا بشرية."وقال أدرعي إنه "قبل الغارات، تم استخاذ سلسلة خطوات من شأنها تقليص امكانية اصابة المدنيين شملت جمع معلومات مسبقة واستطلاعات من الجو وتوجيه انذارات مسبقة لاخلاء السكان."