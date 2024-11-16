الجيش الإسرائيلي: شنينا سلسلة غارات ضد مقرات قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية

#عاجل للمرة الثالثة اليوم والسابعة منذ صباح أمس: جيش الدفاع شن سلسلة غارات ضد مقرات قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية
🔸شنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قبل قليل سلسلة غارات جديدة على مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت.
🔸جميع… pic.twitter.com/U37xl0tzCH
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2024
#عاجل للمرة الثالثة اليوم والسابعة منذ صباح أمس: جيش الدفاع شن سلسلة غارات ضد مقرات قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية
🔸شنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو قبل قليل سلسلة غارات جديدة على مقرات قيادة عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت.
🔸جميع… pic.twitter.com/U37xl0tzCH