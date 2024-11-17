في الصباح الباكر... أدرعي يوجّه إنذارا إلى سكان الضاحية الجنوبية

وجّه المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي أدرعي إنذارا إلى "جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:



-حدث بيروت

-برج البراجنة

-الشياح ".