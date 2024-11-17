غارات اسرائيلية صباح اليوم على الضاحية الجنوبية وصلت إلى الحدت ومشارف عين الرمانة

نفذَّ الطيرانُ الحربي الاسرائيلي صباحَ اليوم الأحد، غارة استهدفت منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وفي التفاصيل، ضربت الغارة الإسرائيلية منطقة برج البراجنة، بالقرب من مدرسة برج الجِدَاية، بالإضافة إلى مدارسِ الإمام الرضا.



كما استهدف الجيش الاسرائيلي منطقة الحدت، مقابل مستشفى السان جورج قرب كنيسة سيدة النجاة، بالإضافة إلى منطقة الشياح على مشارف عين الرمانة.



يذكرُ أنَّ الجيش الإسرائيلي، أصدر صباحًا إنذارات لإخلاء عدد من المباني في مناطق: الشياح، الحدث وبرج البراجنة.