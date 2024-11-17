إنذار جديد لسكان الضاحية الجنوبية...

وجّه المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي إنذارا جديدا "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك".