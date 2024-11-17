أدرعي: سلسلة غارات استهدفت مقرات قيادة عسكرية وبنى أخرى لحزب الله في الضاحية الجنوبية

#عاجل جيش الدفاع يواصل شن غارات قوية على منطقة ضاحية بيروت الجنوبية
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات سلسلة غارات استهدفت مقرات قيادة عسكرية وبنى أرهابية أخرى لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية.
🔸يقوم حزب الله الأرهابي بانشاء بنى عسكرية داخل مناطق مدنية… pic.twitter.com/HNgi7qu5dU
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 17, 2024
#عاجل جيش الدفاع يواصل شن غارات قوية على منطقة ضاحية بيروت الجنوبية
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات سلسلة غارات استهدفت مقرات قيادة عسكرية وبنى أرهابية أخرى لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية.
🔸يقوم حزب الله الأرهابي بانشاء بنى عسكرية داخل مناطق مدنية… pic.twitter.com/HNgi7qu5dU