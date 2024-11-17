أدرعي: سلسلة غارات استهدفت مقرات قيادة عسكرية وبنى أخرى لحزب الله في الضاحية الجنوبية

أعلن المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي أدرعي أن "الجيش الاسرائيلي يواصل شن غارات قوية على منطقة ضاحية بيروت الجنوبية".



واشار أدرعي إلى أن " طائرات حربية لسلاح الجو، بتوجيه من هيئة الاستخبارات، شنّت سلسلة غارات استهدفت مقرات قيادة عسكرية وبنى أخرى لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية".



وافاد بأنه "قبل الغارات تم اتخاذ سلسلة خطوات لتقليص امكانية اصابة المدنيين شملت جمع المعلومات الاستخبارية والاستطلاع الجوي وتوجيه انذارات مسبقة لاخلاء السكان في المنطقة".