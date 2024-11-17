إنذار إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة

أنذر المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي "جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية



-حارة حريك

-برج البراجنة".