آخر التفاصيل عن الإستهدافات في صور

استمر القصف على قرى قضاء صور، كما استهدفت غارة شركة مياه صور القريبة من مقر الدفاع المدني في محلة آذار صور.



إليكم التفاصيل عن هذه الاستهدافات...