الجيش: توقيف مطلوب في الفنار لإطلاقه النار وتعاطيه المخدرات

صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الفنار المواطن (ف.ز.) المطلوب لإطلاقه النار وتعاطيه المخدرات، وضبطت في حوزته كمية منها، إضافة إلى سلاح حربي. سلّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".