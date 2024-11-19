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الجيش: وصول طائرة إيطالية تحمل آلية إسعاف هبة من السلطات الإيطالية واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان

أمن وقضاء
2024-11-19 | 01:47
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الجيش: وصول طائرة إيطالية تحمل آلية إسعاف هبة من السلطات الإيطالية واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان
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الجيش: وصول طائرة إيطالية تحمل آلية إسعاف هبة من السلطات الإيطالية واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان

أفادت قيادة الجيش أنه بتاريخ 18/11/2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة إيطالية تحمل آلية إسعاف مقدمة هبة من السلطات الإيطالية واللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان.

وتم تسلم الهبة بحضور سفير جمهورية إيطاليا في لبنان Fabrizio Marcelli وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون، بالإضافة إلى ممثلين عن اللجنة.

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