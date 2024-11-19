الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نادي قضاة لبنان وجه كتابًا مفتوحًا إلى الحكومة يوثق الجرائم الإسرائيلية
أمن وقضاء
2024-11-19 | 06:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نادي قضاة لبنان وجه كتابًا مفتوحًا إلى الحكومة يوثق الجرائم الإسرائيلية
اعلن نادي قضاة لبنان في بيان انه "في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية التي يتعرض لها لبنان، تم توجيه كتاب مفتوح الى الحكومة اللبنانية يوثق هذه الجرائم ويصنفها قانونًا".
وطلب من "الحكومة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة"، مقدمًا "النصح لضحايا هذه الاعتداءات عن سبل الملاحقة الممكنة".
للإطلاع على الكتاب، إضغط
هنا
.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
لبنان
كتابًا
مفتوحًا
الحكومة
الجرائم
الإسرائيلية
التالي
غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في قضاء النبطية
مركز طوارئ الصحة: شهيدان في الغارة على الشياح فجر اليوم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-11-10
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يتحمل خلال اجتماع الحكومة مسؤولية الهجمات بتفجير أجهزة الاستدعاء في لبنان
آخر الأخبار
2024-11-10
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يتحمل خلال اجتماع الحكومة مسؤولية الهجمات بتفجير أجهزة الاستدعاء في لبنان
0
آخر الأخبار
2024-10-16
الحكومة الكندية: الهجمات الإسرائيلية على البنية المدنية التحتية في شمال غزة وعلى اليونيفيل في لبنان غير مقبولة ولا بد أن تتوقف
آخر الأخبار
2024-10-16
الحكومة الكندية: الهجمات الإسرائيلية على البنية المدنية التحتية في شمال غزة وعلى اليونيفيل في لبنان غير مقبولة ولا بد أن تتوقف
0
آخر الأخبار
2024-10-15
عراقجي في اتصال بغوتيريش: على الأمم المتحدة استخدام كافة إمكاناتها لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة و لبنان
آخر الأخبار
2024-10-15
عراقجي في اتصال بغوتيريش: على الأمم المتحدة استخدام كافة إمكاناتها لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة و لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-11
الحكومة اللبنانية بين التمسك بالقرار 1701 والشروط الإسرائيلية مصير الحرب على المسار الديبلوماسي
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-11
الحكومة اللبنانية بين التمسك بالقرار 1701 والشروط الإسرائيلية مصير الحرب على المسار الديبلوماسي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:21
غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في قضاء النبطية
أمن وقضاء
08:21
غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في قضاء النبطية
0
خبر عاجل
05:36
مركز طوارئ الصحة: شهيدان في الغارة على الشياح فجر اليوم
خبر عاجل
05:36
مركز طوارئ الصحة: شهيدان في الغارة على الشياح فجر اليوم
0
أمن وقضاء
05:33
تعميم لميقاتي للإستعاض عن الإحتفالات بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش
أمن وقضاء
05:33
تعميم لميقاتي للإستعاض عن الإحتفالات بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش
0
أمن وقضاء
05:01
توقيف مواطن في مدينة بيروت لترويجه أخبارًا ملفقة
أمن وقضاء
05:01
توقيف مواطن في مدينة بيروت لترويجه أخبارًا ملفقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:45
ابو فاعور لـ عشرين 30: في المقترح اللبناني الاخير هناك اقتراح لقوات عربية للمراقبة وهما الاردن أو مصر ولكن المرجع هو الجيش اللبناني
خبر عاجل
14:45
ابو فاعور لـ عشرين 30: في المقترح اللبناني الاخير هناك اقتراح لقوات عربية للمراقبة وهما الاردن أو مصر ولكن المرجع هو الجيش اللبناني
0
آخر الأخبار
2024-10-12
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: 5 شهداء و14 جريحا في تحديث لحصيلة الغارة الإسرائيلية على المعيصرة
آخر الأخبار
2024-10-12
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: 5 شهداء و14 جريحا في تحديث لحصيلة الغارة الإسرائيلية على المعيصرة
0
أخبار لبنان
09:58
أدرعي يجول في الجنوب: جولتي تحمل في طياتها رسالة مهمة وواضحة ترقبوا
أخبار لبنان
09:58
أدرعي يجول في الجنوب: جولتي تحمل في طياتها رسالة مهمة وواضحة ترقبوا
0
أخبار لبنان
09:10
وزير التربية: إطلاق حزم الإنترنت المجانية للمعلمين والمتعلمين
أخبار لبنان
09:10
وزير التربية: إطلاق حزم الإنترنت المجانية للمعلمين والمتعلمين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:25
في البقاع... نزوح وغارات
تقارير نشرة الاخبار
08:25
في البقاع... نزوح وغارات
0
تقارير نشرة الاخبار
08:21
غارات اسرائيلية على عدد من البلدات في صور
تقارير نشرة الاخبار
08:21
غارات اسرائيلية على عدد من البلدات في صور
0
أمن وقضاء
08:21
غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في قضاء النبطية
أمن وقضاء
08:21
غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في قضاء النبطية
0
أخبار دولية
07:22
عراقجي عقب لقائه نظيره السوريّ: رغبة ثنائية في توسيع العلاقات بين البلدين
أخبار دولية
07:22
عراقجي عقب لقائه نظيره السوريّ: رغبة ثنائية في توسيع العلاقات بين البلدين
0
تقارير نشرة الاخبار
06:41
شدُ الحبال في مسار التفاوض... تفاصيل من الجانب الاسرائيليّ
تقارير نشرة الاخبار
06:41
شدُ الحبال في مسار التفاوض... تفاصيل من الجانب الاسرائيليّ
0
تقارير نشرة الاخبار
06:39
المعلومات الأخيرة في شأن زيارة هوكستين
تقارير نشرة الاخبار
06:39
المعلومات الأخيرة في شأن زيارة هوكستين
0
أخبار لبنان
06:05
هوكشتاين: أمامنا فرصة حقيقية للوصول إلى نهاية هذا النزاع... والقرار بيد الفرقاء
أخبار لبنان
06:05
هوكشتاين: أمامنا فرصة حقيقية للوصول إلى نهاية هذا النزاع... والقرار بيد الفرقاء
0
أخبار لبنان
05:26
افرام من بكركي: العمل سارٍ على تخفيف آلام هؤلاء النازحين
أخبار لبنان
05:26
افرام من بكركي: العمل سارٍ على تخفيف آلام هؤلاء النازحين
0
أخبار لبنان
05:01
فيديو يظهر توغّل الجيش الإسرائيليّ داخل طير حرفا
أخبار لبنان
05:01
فيديو يظهر توغّل الجيش الإسرائيليّ داخل طير حرفا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:03
هوكشتاين بعد لقائه بري: قمنا بمباحثات جدّية وبنّاءة وأمامنا فرصة حقيقية للوصول إلى نهاية النزاع وأنا هنا لتسهيل هذا القرار لكن يبقى ذلك بيد الفرقاء وآمل أن تحمل الأيّام المقبلة حلًا
خبر عاجل
06:03
هوكشتاين بعد لقائه بري: قمنا بمباحثات جدّية وبنّاءة وأمامنا فرصة حقيقية للوصول إلى نهاية النزاع وأنا هنا لتسهيل هذا القرار لكن يبقى ذلك بيد الفرقاء وآمل أن تحمل الأيّام المقبلة حلًا
2
خبر عاجل
11:20
غارة على بيروت استهدفت منطقة زقاق البلاط قرب مجمّع السيدة الزهراء (فيديو)
خبر عاجل
11:20
غارة على بيروت استهدفت منطقة زقاق البلاط قرب مجمّع السيدة الزهراء (فيديو)
3
خبر عاجل
07:22
أدرعي: مداهمة معقل مركزي لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
07:22
أدرعي: مداهمة معقل مركزي لحزب الله في جنوب لبنان
4
أخبار لبنان
09:58
أدرعي يجول في الجنوب: جولتي تحمل في طياتها رسالة مهمة وواضحة ترقبوا
أخبار لبنان
09:58
أدرعي يجول في الجنوب: جولتي تحمل في طياتها رسالة مهمة وواضحة ترقبوا
5
خبر عاجل
13:46
قناة "كان" الاسرائيلية نقلا عن مصادر: إسرائيل وافقت على إجراء مفاوضات حول النقاط المتنازع عليها على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بموجب الاتفاق المطروح
خبر عاجل
13:46
قناة "كان" الاسرائيلية نقلا عن مصادر: إسرائيل وافقت على إجراء مفاوضات حول النقاط المتنازع عليها على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بموجب الاتفاق المطروح
6
خبر عاجل
07:38
أدرعي: قضينا على قائد منظومة الصواريخ متوسطة المدى التابعة لحزب الله
خبر عاجل
07:38
أدرعي: قضينا على قائد منظومة الصواريخ متوسطة المدى التابعة لحزب الله
7
خبر عاجل
12:34
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على زقاق البلاط في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثمانية عشر آخرين بجروح
خبر عاجل
12:34
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على زقاق البلاط في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثمانية عشر آخرين بجروح
8
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:05
جدول جديد لأسعار المحروقات...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More