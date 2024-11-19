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من أخطر تجار ومهربي "كريستال ميث"... توقيف مطلوب عراقي في لبنان
أمن وقضاء
2024-11-19 | 11:50
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من أخطر تجار ومهربي "كريستال ميث"... توقيف مطلوب عراقي في لبنان
في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليّات تهريب المخدّرات، من وإلى لبنان، وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة، الهادفة الى مكافحة آفة المخدّرات على جميع الأراضي اللّبنانية.
ومن خلال التّنسيق بين مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في الوحدة المذكورة والمديريّة العامّة لشؤون المخدّرات والمؤثرّات العقليّة في العراق، وذلك بعد صدور بلاغات عن "منظمّة الإنتربول" وعن مجلس وزراء الدّاخلية العرب بحق المدعو: - د. ا. (من مواليد عام ١٩٨٧، عراقي الجنسية)، وهو يعتبر من أخطر تجّار ومهربي مادّة "كريستال ميث" (مادّة تصنّف كأخطر أنواع المخدّرات المصنّعة) في العراق، والذي تبيّن تواجده في لبنان.
ونتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد عملية مراقبة دقيقة، توصلت دوريّة من المكتب المذكور إلى تحديد مكان تواجده في أحد الفنادق في محلّة الحمراء -بيروت، حيث داهمته وعملت على توقيفه.
وأجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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