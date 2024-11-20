اشتباكات مساء على محور شمع البياضة ادت الى انكفاء جيش الاسرائيلي وغارات على جويا استهدفت مبانٍ

شهد محور شمع البياضة مساء امس اشتباكات بين المقاومة وقوة اسرائيلية تحاول التقدم إلى البياضة في محاولة للسيطرة والالتفاف حول البياضة، كونها موقعًا استراتيجيًا لتطويق الناقورة.



واطلقت المقاومة القذائف الصاروخية والصواريخ باتجاه الجيش الاسرائيلي ودمرت دبابة ميركافا فعاد وانكفأ للوراء.



كما تعرضت بلدة جويا مساء امس في قضاء صور لسلسلة من الغارات واستهدفت عددا من المباني السكنية.