قيادة الجيش نعت الجندي الشهيد عباس علي نحله

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الجندي الشهيد عباس علي نحله، الذي استشهد بتاريخ 20 /11 /2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي آلية للجيش اللبناني على طريق برج الملوك – القليعة في الجنوب، وفيما يلي نبذة عن حياته:



- من مواليد 29 /10 /1998 جديدة - مرجعيون.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 1 /1 /2022.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- عازب.

( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)