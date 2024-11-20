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عمليات دهم للجيش وتوقيف 8 أشخاص في مناطق مختلفة
أمن وقضاء
2024-11-20 | 14:33
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عمليات دهم للجيش وتوقيف 8 أشخاص في مناطق مختلفة
دهمت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 19 /11 /2024، منازل مطلوبين وأوقفت 8 أشخاص وفقًا لما يلي:
- توقيف المواطنين (ح.م.) و(ح.م.) و(ش.م.) في بلدة مقنة – البقاع لإقدامهم على أعمال سلب وسرقة وإطلاقهم النار وافتعالهم إشكالات واعتدائهم على مواطنين بينهم عسكريون في الجيش.
-عملية دهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا – البقاع وضبط كمية من المخدرات، إضافةً إلى مبلغ مالي مزوّر.
- توقيف المواطنَين (و.ر.) و(ع.ك.)، والسوري (ج.ج.) والفلسطيني (ج.ح.) في منطقة الرميلة، وذلك على أثر إشكال وإطلاق نار حصل في أحد فنادق المنطقة. وضُبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.
- توقيف المواطن (ا.ح.) في بلدة برجا لإطلاقه النار ومحاولة قتل. وضُبط في حوزته مسدس حربي.
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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