عمليات دهم للجيش وتوقيف 8 أشخاص في مناطق مختلفة

دهمت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 19 /11 /2024، منازل مطلوبين وأوقفت 8 أشخاص وفقًا لما يلي:



- توقيف المواطنين (ح.م.) و(ح.م.) و(ش.م.) في بلدة مقنة – البقاع لإقدامهم على أعمال سلب وسرقة وإطلاقهم النار وافتعالهم إشكالات واعتدائهم على مواطنين بينهم عسكريون في الجيش.

-عملية دهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا – البقاع وضبط كمية من المخدرات، إضافةً إلى مبلغ مالي مزوّر.

- توقيف المواطنَين (و.ر.) و(ع.ك.)، والسوري (ج.ج.) والفلسطيني (ج.ح.) في منطقة الرميلة، وذلك على أثر إشكال وإطلاق نار حصل في أحد فنادق المنطقة. وضُبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

- توقيف المواطن (ا.ح.) في بلدة برجا لإطلاقه النار ومحاولة قتل. وضُبط في حوزته مسدس حربي.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".