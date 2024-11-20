مُسبّبو حريق نابيه في قبضة قوى الامن

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة، أنه بتاريخ 28-10-2024، شبّ حريق كبير في محلة نابيه - المتن الشمالي، أدّى إلى حرق مساحات واسعة من الأحراج والأشجار وبعض المنازل، ما ألزم عائلات عديدة إلى اخلاء منازلهم وإخلاء المدارس المجاورة في المنطقة بناءً لطلب الدفاع المدني، وذلك حفاظًا على السلامة العامة، ولم يتمّ إخماد الحريق إلا بعد أيام عدة.



وعلى الفور، باشرت مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية بالاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، بغية كشف ملابسات وخلفيّات ما حصل، توصّلت من خلالها إلى الاشتباه وتوقيف كل من السوريين:



- ا. ح. (من مواليد عام ۱۹۸۸)



- ح. أ. (من مواليد عام ۱۹۹۷)



- ب. خ. (من مواليد عام 2005)



- م. ع. (من مواليد عام ٢٠٠٦)



وضبطت بحوزتهم منشارَين للحطب.



وبالتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على التحطيب والتشحيل في حرج نابيه من دون تراخيص قانونية، وأنهم أشعلوا النار من أجل تحضير القهوة، وليس بقصد افتعال أي حريق.



وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا القطعة المعنية بناءً على إشارة القضاء المختص".