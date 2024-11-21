ثلاث غارات تستهدف منطقة حارة حريك فجرا...

بدأ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ الثالثة من فجر اليوم بشن غارات على الضاحية الجنوبية، وسط تحليق منخفض جدا لمسيرة إسرائيلية فوق أجوائها.



وشن الطيران المعادي ثلاث غارات استهدفت حارة حريك وتسببت بتدمير عدد من المباني، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.