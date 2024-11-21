الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اللواء البيسري في أمر اليوم: الوحدة الوطنية السلاح الاقوى في مواجهة اساليب الاحتلال الخبيثة في زرع الفتنة بين اللبنانيين

أمن وقضاء
2024-11-21 | 04:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اللواء البيسري في أمر اليوم: الوحدة الوطنية السلاح الاقوى في مواجهة اساليب الاحتلال الخبيثة في زرع الفتنة بين اللبنانيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اللواء البيسري في أمر اليوم: الوحدة الوطنية السلاح الاقوى في مواجهة اساليب الاحتلال الخبيثة في زرع الفتنة بين اللبنانيين

وجّه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري لمناسبة العيد الحادي والثمانين للاستقلال، إلى العسكريين "أمر اليوم"، وهذا نصه: 

"أيها العسكريون، 

في هذه المناسبة الوطنية، نحتفلُ بالعيد الحادي والثمانين للاستقلال، ولبنان مضرّجٌ بدماءِ شهدائهِ وجَرحاه، واضطرار الكثيرينَ من ابنائه إلى ترك منازلهِم المُدمّرة وبلداتِهم المُهدّمة. وعلى الرغم من فظاعة هذا المشهد، سيبقى لبنان صامداً في وجهِ العدوان الإسرائيلي الهمجي. وهنا أغتنمُ هذه الذكرى الوطنية لأتوجَه بإسمكُم إلى كلّ اللبنانيين بأحر التعازي بالشهداء، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.  

 

ايها العسكريون، 

يأتي عيدُ الاستقلالِ هذا العام في ظل تحدياتٍ جسيمة، وعدوانٍ اسرائيلي مستمر يستهدفُ وطنَنا بأرضه وشعبه ومؤسساته، حيث اختلَطَت دماءُ الشعب المقاوم بدماءِ شهداء المؤسسات العسكرية والامنية، وعلى رأسها شهداءُ المديرية العامة للامن العام، في أبهى صورةٍ تعكسُ حقيقةَ الارادة الوطنية الجامعة في الدفاع عن لبنان الوطن والكيان مهما بلغت التحديات، في مواجهة استمرار الاحتلال بأساليبه الخبيثة في زرع الفتنة بين اللبنانيين، وضرب وحدتهم الوطنية التي تبقى السلاح الاقوى في الدفاع عن الاستقلال.  

 

أيها العسكريون، 

نتيجة العدوان الاسرائيلي الغاشم والمُستمر على بيروت وضاحيتها الجنوبية، والبقاع والجنوب ومناطق لبنانية أخرى، إضطرّ عددٌ كبيرٌ من إخوانكُم اللبنانيين إلى تركِ بلداتِهم وقراهُم قسراً، مما يوجبُ عليكم الوقوف إلى جانبِهم وتقديم العونِ والمساعدةِ لهم، وتسهيل معاملاتِهم التي يتقدمون بها إلى دوائر الأمن العام ومراكزه. وهنا لا بد من توجيه التحية الى جميع اللبنانيين الذين بادروا الى مساعدة اخوانهم واحتضانهم مُجسدينَ بذلك أسمى صورةٍ لروحِ التكاتف والوحدة الوطنية.  

 

ايها العسكريون، 

إن الاستقلالَ الحقيقي لا يكتملُ الا بإتمام الاستحقاقات الدستورية وفي مُقَدَّمِها انتخاب رئيسٍ للجمهورية، لإعادة الانتظام الى مؤسسات الدولة وتمكينِها من مواجهة الازمات والتحديات. ان هذا الواجبَ الوطني مسؤوليةٌ تقعُ على عاتقِ كلِّ القوى السياسية لأنّ الفراغَ يُهدّدُ ويعرقلُ مسيرةَ النهوضِ بلبنان. 

 

ايها العسكريون، 

في هذه المناسبةِ أؤكد  الدورِ الأساسي الذي تضطلِعُ به المديرية العامة للامن العام في حماية الوطن وصَوْنِ استقلاله، حيث كانت ولا تزال في طليعة المؤسسات الساهرةِ على امنِ اللبنانيين والتصدي لكل محاولاتِ المسّ بالأمن القومي بالتعاون مع الجيش وسائر الاجهزة الامنية. فنحن ملتزمون بمضاعفة الجهد لتعزيز منظومةِ الحمايةِ الوطنية والحفاظِ على امن لبنان واستقراره. 

 

ايها العسكريون، 

في عيدِ الاستقلال، ادعوكُم الى التمسكِ بالأملِ والايمانِ بقدرةِ لبنان واللبنانيين على تجاوزِ التحديات، والعمل من اجل مستقبلٍ افضل لوطننا ليبقى لبنان ارضَ الانسان ومساحةَ تلاقٍ وحرّية". 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

البيسري

اليوم:

الوحدة

الوطنية

السلاح

الاقوى

مواجهة

اساليب

الاحتلال

الخبيثة

الفتنة

اللبنانيين

LBCI التالي
ميقاتي زار سليم وقائد الجيش ووضع اكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء الجيش لمناسبة الاستقلال
أدرعي: استهداف مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-12

باسيل: النزاع الوطني لنزع السلاح بالقوة يؤدي الى ان نخسر الوحدة الوطنية والحقوق وقدرة الدفاع وذلك بغياب الدولة حيث يحلّ مكانها الفوضى والصراعات والنزاعات والفتن والتحارب الداخلي

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-10

مولوي: هناك ضرورة للوعي لتجنب الفتنة وندعو للتماسك والوحدة الوطنية لا التفرقة وعناصر القوى الامنية منتشرة حتى في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-18

ميقاتي: الوحدة الوطنية التي تجلّت بالامس هي الرد الاقوى على العدوان الاسرائيلي

LBCI
آخر الأخبار
14:45

حنكش لـ"حوار المرحلة": السلاح هو نقيض قيام الدولة واليوم علينا أن نبني الدولة وأن يكون كل مواطن في الدرجة الأولى وندعو الى الالتزام من جديد بالدولة اللبنانية وحزب الله ليس أكبر أو أقوى من الدولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:18

عين التينة تتابع محادثات هوكستين

LBCI
أمن وقضاء
08:16

بعد الهدوء الذي ساد... منطقة بعلبك في دائرة الإستهداف مجددًا

LBCI
أمن وقضاء
08:13

غارات على صور بعد سلسلة تحذيرات

LBCI
أمن وقضاء
08:10

محور الخيام شهد محاولات تقدم إسرائيلي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-11-19

هوكشتاين بعد لقائه بري: قمنا بمباحثات جدّية وبنّاءة وأمامنا فرصة حقيقية للوصول إلى نهاية النزاع وأنا هنا لتسهيل هذا القرار لكن يبقى ذلك بيد الفرقاء وآمل أن تحمل الأيّام المقبلة حلًا

LBCI
خبر عاجل
2024-11-17

الاعلام الاسرائيلي: المستهدف في مار الياس قائد في حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
15:18

شقير لـ"حوار المرحلة": الدول العربية قدمت الكثير للبنان والرئيس ميقاتي قام بجهود جبارة ليبعد الحرب عنا ولكن ما حصل قد حصل ومع رئيس جديد وحكومة جديدة اما أن نبني لبنان الجديد واما على لبنان السلام

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-18

ابو فاعور لـ عشرين 30: الجيش يخضع لقرار السلطة السياسية وهو يمتلك عنصر النزاهة الوطنية وليس منحازًا ويتفرّد للمهام الوطنية ويحمي الاستقرار والحدود والكلّ ينظر له نظرة ودية ونظرة احترام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:18

عين التينة تتابع محادثات هوكستين

LBCI
أمن وقضاء
08:16

بعد الهدوء الذي ساد... منطقة بعلبك في دائرة الإستهداف مجددًا

LBCI
أمن وقضاء
08:13

غارات على صور بعد سلسلة تحذيرات

LBCI
أمن وقضاء
08:10

محور الخيام شهد محاولات تقدم إسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
06:27

هوكستين يلتقي نتانياهو اليوم..اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:25

الميدان احتدم من جديد...اليكم الصورة من مشارف الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
03:51

العدوان الإسرائيلي مستمر على صور... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
03:49

ليل النبطية لم يكن هادئاً…

LBCI
أخبار دولية
03:42

هوكستين في إسرائيل... إليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:27

الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه "لا يتحرك ضد الجيش اللبناني" بعد ضربات أدت إلى سقوط جنود لبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
11:01

"يديعوت أحرونوت" تنشر مسودة الاتفاق مع لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
03:39

تحذير اسرائيلي لسكان حدت بيروت وحارة حريك

LBCI
خبر عاجل
03:38

أدرعي: استهداف مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت

LBCI
خبر عاجل
01:20

تحذير من أدرعي الى سكان برج الشمالي ومعشوق والحوش

LBCI
خبر عاجل
09:21

قاسم: إسرائيل لا يمكنها أن تهزمنا وتفرض شروطها علينا فنحن رجال الميدان ونحن استلمنا ورقة المفاوضات ولدينا والرئيس بري ملاحظات وهي متناغمة ومتوافقة وقد قُدمت للمبعوث الأميركي وناقشناها معه بالتفصيل

LBCI
أمن وقضاء
13:08

مُسبّبو حريق نابيه في قبضة قوى الامن

LBCI
آخر الأخبار
16:58

وسائل إعلام إسرائيلية: الاجتماع بين المبعوث الأميركي هوكستين ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي وصف بالبناء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More