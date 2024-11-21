خضر: يوم عنيف جدًا على ‎بعلبك ‎الهرمل عدد الشهداء حتى اللحظة 47 والجرحى 22

كتب محافظ بعلبك الهرمل عبر منصة "اكس": "يوم عنيف جدًا على ‎بعلبك ‎الهرمل، تم استهداف كل من: مقنة، بيت شاما، يونين، بريتال، السفري، حور تعلا، بوداي، وادي ام علي، فلاوى، النبي شيت، عمشكي، نبحا، وحوش الرافقة. وقد بلغ عدد الشهداء حتى اللحظة 47، والجرحى 22. ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة بحثًا عن مفقودين".