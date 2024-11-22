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شهيد في دير الزهراني ..وقصف مدفعي اسرائيلي ليلي طال مناطق عدة في النبطية
أمن وقضاء
2024-11-22 | 00:25
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شهيد في دير الزهراني ..وقصف مدفعي اسرائيلي ليلي طال مناطق عدة في النبطية
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شهيد في دير الزهراني ..وقصف مدفعي اسرائيلي ليلي طال مناطق عدة في النبطية
طال قصف مدفعي اسرائيلي ليلا، أطراف بلدات كفررمان وحبوش والجرمق ، كذلك طال القصف المدفعي جبل الأحمر بين حاروف وزبدين، وارنون ومحيط النبطية الفوقا وهي المرة الاولى التي تطال المدفعية القرى منذ ما قبل عام ٢٠٠٠.
كما شنّت غارة للعدو الاسرائيلي بعيد منتصف الليل استهدفت حي البدوية في بلدة دير الزهراني وأسفرت عن سقوط شهيد و3 جرحى، كذلك طالت الغارات عين قانا، رومين، منطقة الحميلة بين حومين الفوقا ودير الزهراني.
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