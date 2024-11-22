الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عصابة سلب ونشل وسرقة تنشط في العاصمة أوقفتها مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
2024-11-22 | 03:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عصابة سلب ونشل وسرقة تنشط في العاصمة أوقفتها مفرزة استقصاء بيروت
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانيّة، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالسّرقة والنّشل والسّلب، وضمن سياق الخطّة التي وضعتها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت للحدّ من هذه الجرائم، وعلى أثر ادّعاء تقدّم به أحد المواطنين لدى فصيلة رأس بيروت، بتاريخ 12-11-2024، ضد شخصَين مجهولَيْن يستقلّان درّاجة آليّة أقدما على تهديده بواسطة مسدّسٍ حربي، وسلبا منه مبلغًا ماليًّا، وهاتفه الخلويّ، وذلك أثناء مروره على متن سيّارته في محلّة الروشة / طلعة "دبيبو".
أعطيت الأوامر إلى عناصر المفرزة بغية القيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وكشف الفاعلين وتوقيفهم.
بتاريخ 13-11-2024، توافرت معلومات لدى دوريّة من المفرزة حول تواجد أحد المشتبه بهما في محلّة الرّملة البيضاء، حيث تمّ توقيفه، بعد رصد ومراقبة دقيقة، وتبيّن أنه يُدعى:
- م. ح. (مواليد عام 2005، فلسطيني)
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وعن مكان وجود أشخاص آخرين يقومون بعمليات سلب ونشل وسرقة.
من خلال الاستقصاءات والتحريّات، جرى توقيف جميع أفراد العصابة، وهم كلٌّ من:
- ب. م. (مواليد عام 2001، مكتوم القيد)
- ح. س. (مواليد عام 2008، سوري)
- ع. م. (مواليد عام 2008، سوري)
- د. ح. ح. (مواليد عام 2009، سوري)
- ع. ش. (مواليد عام 2003، سوري)
وقد حضر المُدّعي إلى مركز الفصيلة المذكورة وتعرّف إلى الأوّل والثّاني وادّعى عليهما بجرم تهديد وسلب. كما ادّعى مواطنٌ آخر ضدّ الموقوف (ح. س.) بجرم سلبه دراجته الآليّة.
أحيل الموقوفون إلى المرجع المعني، للتّوسّع بالتّحقيق معهم، عملاً بإشارة القضاء المُختصّ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
وسرقة
العاصمة
أوقفتها
مفرزة
استقصاء
بيروت
التالي
توغل الجيش الاسرائيلي في دير ميماس... اليكم كامل مستجدات التطورات الميدانية
شهيد في دير الزهراني ..وقصف مدفعي اسرائيلي ليلي طال مناطق عدة في النبطية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-09-09
مطلوب ينشط بتجارة وترويج المخدرات... ومفرزة استقصاء بيروت توقفه برفقة شخص آخر
أمن وقضاء
2024-09-09
مطلوب ينشط بتجارة وترويج المخدرات... ومفرزة استقصاء بيروت توقفه برفقة شخص آخر
0
خبر عاجل
2024-11-17
وزارة الصحة: شهيد و9 مصابين بينهم 2 في حالة حرجة في الغارة على شارع مار الياس وسط العاصمة بيروت
خبر عاجل
2024-11-17
وزارة الصحة: شهيد و9 مصابين بينهم 2 في حالة حرجة في الغارة على شارع مار الياس وسط العاصمة بيروت
0
أخبار لبنان
2024-11-15
منتدى حوار بيروت عقد اجتماعه الدوريّ في دارة مخزومي: لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أزمة السير الخانقة في العاصمة
أخبار لبنان
2024-11-15
منتدى حوار بيروت عقد اجتماعه الدوريّ في دارة مخزومي: لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أزمة السير الخانقة في العاصمة
0
أخبار لبنان
2024-11-09
تجمّع "كلنا بيروت" يستضيف وزير الداخلية: أمن العاصمة محور النقاش
أخبار لبنان
2024-11-09
تجمّع "كلنا بيروت" يستضيف وزير الداخلية: أمن العاصمة محور النقاش
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:27
قوى الأمن تعمم صورة مفقود
أمن وقضاء
06:27
قوى الأمن تعمم صورة مفقود
0
أمن وقضاء
04:40
توغل الجيش الاسرائيلي في دير ميماس... اليكم كامل مستجدات التطورات الميدانية
أمن وقضاء
04:40
توغل الجيش الاسرائيلي في دير ميماس... اليكم كامل مستجدات التطورات الميدانية
0
أمن وقضاء
00:25
شهيد في دير الزهراني ..وقصف مدفعي اسرائيلي ليلي طال مناطق عدة في النبطية
أمن وقضاء
00:25
شهيد في دير الزهراني ..وقصف مدفعي اسرائيلي ليلي طال مناطق عدة في النبطية
0
أمن وقضاء
12:48
خضر: يوم عنيف جدًا على بعلبك الهرمل عدد الشهداء حتى اللحظة 47 والجرحى 22
أمن وقضاء
12:48
خضر: يوم عنيف جدًا على بعلبك الهرمل عدد الشهداء حتى اللحظة 47 والجرحى 22
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-11-20
"يديعوت أحرونوت" تنشر مسودة الاتفاق مع لبنان...
أخبار لبنان
2024-11-20
"يديعوت أحرونوت" تنشر مسودة الاتفاق مع لبنان...
0
آخر الأخبار
2024-11-20
الجزيرة: 30 شهيدا وأكثر من 100 جريح إثر تدمير حي سكني في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة
آخر الأخبار
2024-11-20
الجزيرة: 30 شهيدا وأكثر من 100 جريح إثر تدمير حي سكني في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة
0
خبر عاجل
08:33
تحذير اسرائيلي جديد للضاحية...
خبر عاجل
08:33
تحذير اسرائيلي جديد للضاحية...
0
أخبار دولية
05:59
الكرملين: بوتين لا يزال منفتحا على الحوار وخفض التصعيد
أخبار دولية
05:59
الكرملين: بوتين لا يزال منفتحا على الحوار وخفض التصعيد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:08
حقيقة اتصالات ترد للبنانيين من ارقام غريبة تدعو للاخلاء في مختلف المناطق
أخبار لبنان
06:08
حقيقة اتصالات ترد للبنانيين من ارقام غريبة تدعو للاخلاء في مختلف المناطق
0
أمن وقضاء
04:40
توغل الجيش الاسرائيلي في دير ميماس... اليكم كامل مستجدات التطورات الميدانية
أمن وقضاء
04:40
توغل الجيش الاسرائيلي في دير ميماس... اليكم كامل مستجدات التطورات الميدانية
0
تقارير نشرة الاخبار
03:26
المشهد من بعلبك اثر اليوم الدامي الذي شهدته
تقارير نشرة الاخبار
03:26
المشهد من بعلبك اثر اليوم الدامي الذي شهدته
0
تقارير نشرة الاخبار
03:25
الوضع في صور بعد التهديدات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
03:25
الوضع في صور بعد التهديدات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
03:23
صباح الضاحية تحت وقع الغارات
تقارير نشرة الاخبار
03:23
صباح الضاحية تحت وقع الغارات
0
أمن وقضاء
00:25
شهيد في دير الزهراني ..وقصف مدفعي اسرائيلي ليلي طال مناطق عدة في النبطية
أمن وقضاء
00:25
شهيد في دير الزهراني ..وقصف مدفعي اسرائيلي ليلي طال مناطق عدة في النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:53
في الجنوب… استمرار الاعتداءات الاسرائيلية الجوية والبرية
تقارير نشرة الاخبار
16:53
في الجنوب… استمرار الاعتداءات الاسرائيلية الجوية والبرية
0
تقارير نشرة الاخبار
16:32
خلاصة المباحثاتِ التي أجراها هوكستين في تل أبيب
تقارير نشرة الاخبار
16:32
خلاصة المباحثاتِ التي أجراها هوكستين في تل أبيب
0
أخبار دولية
14:02
نتنياهو: ما من قرار للجنائية الدولية "بإمكانه أن يمنعني من الدفاع" عن إسرائيل
أخبار دولية
14:02
نتنياهو: ما من قرار للجنائية الدولية "بإمكانه أن يمنعني من الدفاع" عن إسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
23:52
أدرعي: تحذير الى سكان الحدث وحارة حريك
أخبار لبنان
23:52
أدرعي: تحذير الى سكان الحدث وحارة حريك
2
أخبار لبنان
11:59
أدرعي: الجيش الاسرائيليّ استهدف مستودع أسلحة ومقر قيادة وبنية تحتية لـ”حزب الله” في بيروت
أخبار لبنان
11:59
أدرعي: الجيش الاسرائيليّ استهدف مستودع أسلحة ومقر قيادة وبنية تحتية لـ”حزب الله” في بيروت
3
خبر عاجل
08:33
تحذير اسرائيلي جديد للضاحية...
خبر عاجل
08:33
تحذير اسرائيلي جديد للضاحية...
4
أخبار لبنان
01:31
تحذير الى جميع السكان المتواجدين في صور..
أخبار لبنان
01:31
تحذير الى جميع السكان المتواجدين في صور..
5
خبر عاجل
05:32
معلومات للـLBCI: الجيش الاسرائيلي وضع سواترًا عند مثلث ديرميماس - تل النحاس - القليعة ما يفصل مرجعيون عن النبطية وتمركز عند تلة لوبية الواقعة في خراج القليعة
خبر عاجل
05:32
معلومات للـLBCI: الجيش الاسرائيلي وضع سواترًا عند مثلث ديرميماس - تل النحاس - القليعة ما يفصل مرجعيون عن النبطية وتمركز عند تلة لوبية الواقعة في خراج القليعة
6
أخبار لبنان
05:19
أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا الشياح
أخبار لبنان
05:19
أدرعي: تحذير الى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدًا الشياح
7
خبر عاجل
06:58
المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت بخصوص جرائم حرب في غزة وبحق قيادي في حماس
خبر عاجل
06:58
المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت بخصوص جرائم حرب في غزة وبحق قيادي في حماس
8
أخبار لبنان
00:08
تحذير اسرائيلي الى سكان برج الشمالي ومعشوق..
أخبار لبنان
00:08
تحذير اسرائيلي الى سكان برج الشمالي ومعشوق..
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More