كارول حيدر خرجت ولم تَعُد... لمن يعرف عنها شيئًا الاتّصال بمخفر بينو

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة، كارول ياسين حيدر (من مواليد عام 1999، لبناني الجنسيّة) التي غادرت، بتاريخ 19-11-2024، منزل ذويها الكائن في بلدة تكريت – قضاء عكّار، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.وطلبت من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر بينو في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 360011-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.