الجيش: توقيف أشخاص في بلدة الحصنية - عكار ومنطقة المنكوبين - طرابلس

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 21 / 11 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الحصنية – عكار المواطنين: (ع.ع.د.)، (ف.ك.)، (خ.ج.)، (ه.ب.)، لتنظيمهم مَسيرات مسلحة أثناء تشييع أحد المواطنين في البلدة، وظهورهم فيها وهُم يشهرون أسلحة حربية، وإطلاقهم النار في الهواء، وضبطت كمية من الأسلحة في حوزتهم.كما أوقفت وحدة من الجيش في منطقة المنكوبين - طرابلس المواطن (م.ح.) لإطلاقه النار وتورطه في إشكال وقع في المنطقة بتاريخ 21 / 11 / 2024.وبحسب بيان قيادة الجيش، فقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتتم المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.