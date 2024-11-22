وزارة الصحة: 3645 شهيدًا و15355 جريحًا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 62 شهيدًا و111 جريحًا

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارات الإسرائيلية ليوم أمس الخميس 21 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 62 شهيدًا و111 جريحًا.وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3645 شهيدًا و15355 جريحًا.