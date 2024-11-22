تحديات في حماية الأمن العام والخاص والسبب الذكاء الإصطناعي

عصابة سلب ونشل وسرقة تنشط في العاصمة أوقفتها مفرزة استقصاء بيروت

عصابة سلب ونشل وسرقة تنشط في العاصمة أوقفتها مفرزة استقصاء بيروت

شهيد في دير الزهراني ..وقصف مدفعي اسرائيلي ليلي طال مناطق عدة في النبطية