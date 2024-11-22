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نقابة الأطباء دانت إستمرار إستهداف المراكز الصحية والإستشفائية

أمن وقضاء
2024-11-22 | 14:44
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نقابة الأطباء دانت إستمرار إستهداف المراكز الصحية والإستشفائية
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نقابة الأطباء دانت إستمرار إستهداف المراكز الصحية والإستشفائية

دانت نقابة اطباء لبنان في بيروت "استمرار العدو الاسرائيلي بقصف المراكز الصحية والاستشفائية وملاحقة الاطباء الى اماكن اقاماتهم، بحيث ادت غارة إسرائيلية على مبنى في دورس الى إستشهاد مدير مستشفى دار الأمل الجامعي الذي كان داخله مع عدد من الأشخاص".

ونعت النقابة في بيان، مجلسًا وادارة واعضاء، "الشهيد الدكتور علي ركان علام والاطباء الذين كانوا برفقته وكل الشهداء الابرار الذين قدموا انفسهم قربانًا على مذبح الوطن وتمنت الشفاء العاجل لكل المصابين والجرحى".

واكدت النقابة ان "هذه الاعتداءات الاثمة وغيرها لم ولن تثن الاطباء عن القيام بواجبهم الانساني واستمرارهم في مواجهة التحديات".

وقالت: "ليست المرة الاولى التي يقدم فيها القطاع الطبي شهداء واجب ولن تكون الاخيرة بل سيبقى في الصفوف الامامية لمواجهة التحديات ومعالجة المصابين والمرضى".

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