الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نقابة الأطباء دانت إستمرار إستهداف المراكز الصحية والإستشفائية
أمن وقضاء
2024-11-22 | 14:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نقابة الأطباء دانت إستمرار إستهداف المراكز الصحية والإستشفائية
دانت نقابة اطباء لبنان في بيروت "استمرار العدو الاسرائيلي بقصف المراكز الصحية والاستشفائية وملاحقة الاطباء الى اماكن اقاماتهم، بحيث ادت غارة إسرائيلية على مبنى في دورس الى إستشهاد مدير مستشفى دار الأمل الجامعي الذي كان داخله مع عدد من الأشخاص".
ونعت النقابة في بيان، مجلسًا وادارة واعضاء، "الشهيد الدكتور علي ركان علام والاطباء الذين كانوا برفقته وكل الشهداء الابرار الذين قدموا انفسهم قربانًا على مذبح الوطن وتمنت الشفاء العاجل لكل المصابين والجرحى".
واكدت النقابة ان "هذه الاعتداءات الاثمة وغيرها لم ولن تثن الاطباء عن القيام بواجبهم الانساني واستمرارهم في مواجهة التحديات".
وقالت: "ليست المرة الاولى التي يقدم فيها القطاع الطبي شهداء واجب ولن تكون الاخيرة بل سيبقى في الصفوف الامامية لمواجهة التحديات ومعالجة المصابين والمرضى".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الأطباء
إستمرار
إستهداف
المراكز
الصحية
والإستشفائية
التالي
عصابة سلب ونشل وسرقة تنشط في العاصمة أوقفتها مفرزة استقصاء بيروت
شهيد في دير الزهراني ..وقصف مدفعي اسرائيلي ليلي طال مناطق عدة في النبطية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-11-17
نقابة الأطباء استنكرت الاعتداءات على المراكز الصحية والاستشفائية وفرق الإسعاف
أخبار لبنان
2024-11-17
نقابة الأطباء استنكرت الاعتداءات على المراكز الصحية والاستشفائية وفرق الإسعاف
0
أخبار لبنان
2024-11-14
العلاقات الإعلامية في "حزب الله" دانت إستهداف مبنى قناة طه وتدميره: لفضح الممارسات الإجرامية بحق الأطفال والطفولة
أخبار لبنان
2024-11-14
العلاقات الإعلامية في "حزب الله" دانت إستهداف مبنى قناة طه وتدميره: لفضح الممارسات الإجرامية بحق الأطفال والطفولة
0
أخبار لبنان
2024-10-30
للمرة الاولى في لبنان صدور حكم قضائي بادانة نقابة الطباء بقضية الاخطاء الطبية
أخبار لبنان
2024-10-30
للمرة الاولى في لبنان صدور حكم قضائي بادانة نقابة الطباء بقضية الاخطاء الطبية
0
أخبار لبنان
2024-10-22
نقابة الممرضات والممرضين: للضغط على العدو لإخراج القطاع الصحي من دائرة الإستهداف
أخبار لبنان
2024-10-22
نقابة الممرضات والممرضين: للضغط على العدو لإخراج القطاع الصحي من دائرة الإستهداف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
16:26
تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
خبر عاجل
16:26
تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
0
أمن وقضاء
14:50
فواز للـLBCI: ما يحدث مسلسل طويل ويومي... ومن غير المقبول أن يستمر إستهداف القطاع الصحي
أمن وقضاء
14:50
فواز للـLBCI: ما يحدث مسلسل طويل ويومي... ومن غير المقبول أن يستمر إستهداف القطاع الصحي
0
أمن وقضاء
14:12
تحديات في حماية الأمن العام والخاص والسبب الذكاء الإصطناعي
أمن وقضاء
14:12
تحديات في حماية الأمن العام والخاص والسبب الذكاء الإصطناعي
0
أمن وقضاء
13:35
وزارة الصحة: 3645 شهيدًا و15355 جريحًا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 62 شهيدًا و111 جريحًا
أمن وقضاء
13:35
وزارة الصحة: 3645 شهيدًا و15355 جريحًا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 62 شهيدًا و111 جريحًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
06:42
بعد ليلٍ حذر.. سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
06:42
بعد ليلٍ حذر.. سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية
0
أخبار دولية
11:20
بن غفير وآلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالضفة الغربية
أخبار دولية
11:20
بن غفير وآلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالضفة الغربية
0
أخبار دولية
13:41
في نهاية ولاية بايدن... تصعيد أوكراني وتعديل نووي روسي وتحضيرات ألمانية لحرب عالمية ثالثة
أخبار دولية
13:41
في نهاية ولاية بايدن... تصعيد أوكراني وتعديل نووي روسي وتحضيرات ألمانية لحرب عالمية ثالثة
0
آخر الأخبار
14:16
الوكالة الوطنية: غارة على منزل في المجادل ولا اصابات وتحليق فوق البياضة والناقورة
آخر الأخبار
14:16
الوكالة الوطنية: غارة على منزل في المجادل ولا اصابات وتحليق فوق البياضة والناقورة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
صمت اسرائيلي حيال المحادثات مع هوكستين.. وتفاؤل بسد الفجوات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين
تقارير نشرة الاخبار
14:20
صمت اسرائيلي حيال المحادثات مع هوكستين.. وتفاؤل بسد الفجوات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الجيش الاسرائيلي يصل الى حافة نهر الليطاني ويفصل مرجعيون عن النبطية
تقارير نشرة الاخبار
14:18
الجيش الاسرائيلي يصل الى حافة نهر الليطاني ويفصل مرجعيون عن النبطية
0
أمن وقضاء
14:12
تحديات في حماية الأمن العام والخاص والسبب الذكاء الإصطناعي
أمن وقضاء
14:12
تحديات في حماية الأمن العام والخاص والسبب الذكاء الإصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
في عيد الإستقلال اللبناني المغترب إلى جانب اللبناني النازح والصورة: وطن وقلب واحد
تقارير نشرة الاخبار
14:10
في عيد الإستقلال اللبناني المغترب إلى جانب اللبناني النازح والصورة: وطن وقلب واحد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بين النزوح والمرض... آلاف النازحين يعيشون المعاناة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
بين النزوح والمرض... آلاف النازحين يعيشون المعاناة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مبادرة من Khoury Home بهدف إضاءة كل بيت في عيد الميلاد!
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مبادرة من Khoury Home بهدف إضاءة كل بيت في عيد الميلاد!
0
رياضة
14:03
لبنان يتحدى كل المآسي ويحقق فوزًا غاليًا في دبي على الإمارات ليبقى من دون خسارة في تصفيات كأس آسيا في كرة السلة
رياضة
14:03
لبنان يتحدى كل المآسي ويحقق فوزًا غاليًا في دبي على الإمارات ليبقى من دون خسارة في تصفيات كأس آسيا في كرة السلة
0
أخبار دولية
13:41
في نهاية ولاية بايدن... تصعيد أوكراني وتعديل نووي روسي وتحضيرات ألمانية لحرب عالمية ثالثة
أخبار دولية
13:41
في نهاية ولاية بايدن... تصعيد أوكراني وتعديل نووي روسي وتحضيرات ألمانية لحرب عالمية ثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النووي الايراني الى الواجهة من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:39
النووي الايراني الى الواجهة من جديد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:48
فيديوهات للحظة استهداف أحد المباني في الشياح
أخبار لبنان
06:48
فيديوهات للحظة استهداف أحد المباني في الشياح
2
خبر عاجل
09:34
تحذير اسرائيلي لسكان الحدت وحارة حريك والغبيري...
خبر عاجل
09:34
تحذير اسرائيلي لسكان الحدت وحارة حريك والغبيري...
3
خبر عاجل
16:26
تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
خبر عاجل
16:26
تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
4
خبر عاجل
12:54
أدرعي: قوات الفرقة 98 تواصل العمل في جنوب لبنان.. وهذا ما رصدته
خبر عاجل
12:54
أدرعي: قوات الفرقة 98 تواصل العمل في جنوب لبنان.. وهذا ما رصدته
5
أخبار لبنان
23:52
أدرعي: تحذير الى سكان الحدث وحارة حريك
أخبار لبنان
23:52
أدرعي: تحذير الى سكان الحدث وحارة حريك
6
حال الطقس
00:49
مطلع الاسبوع الثلوج تحت الـ ١٥٠٠متر ... والبرد قارس
حال الطقس
00:49
مطلع الاسبوع الثلوج تحت الـ ١٥٠٠متر ... والبرد قارس
7
خبر عاجل
05:32
معلومات للـLBCI: الجيش الاسرائيلي وضع سواترًا عند مثلث ديرميماس - تل النحاس - القليعة ما يفصل مرجعيون عن النبطية وتمركز عند تلة لوبية الواقعة في خراج القليعة
خبر عاجل
05:32
معلومات للـLBCI: الجيش الاسرائيلي وضع سواترًا عند مثلث ديرميماس - تل النحاس - القليعة ما يفصل مرجعيون عن النبطية وتمركز عند تلة لوبية الواقعة في خراج القليعة
8
أخبار لبنان
06:08
حقيقة اتصالات ترد للبنانيين من ارقام غريبة تدعو للاخلاء في مختلف المناطق
أخبار لبنان
06:08
حقيقة اتصالات ترد للبنانيين من ارقام غريبة تدعو للاخلاء في مختلف المناطق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More