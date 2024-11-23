آخر مستجدات الميدان الجنوبي... مواجهات عنيفة!

في جديد الميدان الجنوبي،استهدفت غارة طريق الخردلي قبل حاجز الجيش اللبناني وادت الى قطع الطريق نهائيا بين النبطية وقرى مرجعيون وهي المرة الثانية التي يتم استهداف الطريق.



وبعد تداول معلومات عن سقوط الخيام، ما من مؤشرات حتى اللحظة تشير الى ذلك، وبحسب المصادر لا تزال المواجهات مستمرة عند الخط الشرقي لبلدة الخيام.



اضافة الى ذلك، لا يزال يتواجد الجيش الاسرائيلي في نقطتين في دير ميماس، بحسب الاهالي الذين بقوا في البلدة.



اشارة الى أن لا يزال هناك محاولات تقدم للجيش الاسرائيلي ومحاولات التفاف باتجاه الناقورة، وبين شمع والبياضة، وسط اشتباكات عنيفة تدور بينهم وبين المقاومة الاسلامية في محاولة لمنعهم من التقدم.



وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، تعرضت بلدة كونين في قضاء بنت جبيل لغارة نفذتها الطائرات الحربية المعادية. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي متقطع استهدف بلدتي بيت ياحون وعيناتا، وامتد ليطاول مدينة بنت جبيل، حيث احصي سقوط نحو 50 قذيفة على الاحياء السكنية فيها في غضون ساعتين.