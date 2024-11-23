تعميم صورة موقوف باحتيال تأمين فرش وحرامات للنازحين

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناء على إشارة القضاء المُختصّ، صورة الموقوف ز. ش. (مواليد عام 2003، لبناني) الذي أقدم على تقاضي مبالغ مالية من عدد من الأشخاص والجمعيات، مقابل تأمين فرش وحرامات للنازحين، وتوارى عن الأنظار.



وتطلب المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بمفرزة بعبدا القضائيّة على أحد الرّقمين: 921115/05 أو 922173/05، أو الحضور شخصيًّا تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.