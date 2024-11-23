استشهاد أم وأولادها الاربعة في غارة شمسطار

أدت الغارة التي استهدفت منزلا في بلدة شمسطار إلى استشهاد أسرة مؤلفة من أم وأربعة أولاد، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.