0min

حصيلة غير نهائية للغارات الاسرائيلية على بعلبك الهرمل اليوم

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة أن الغارات الإسرائيلية على بلدات في قضاء بعلبك الهرمل أدت حتى الساعة إلى سقوط 24 شهيدا وأشلاء وإصابة 45 شخصا بجروح وذلك وفق التالي:



- بوداي: 5 شهداء و5 جرحى



- الفكهاني: شهيد و3 جرحى



- شمسطار: 13 شهيدا وكمية من الأشلاء و13 جريحا



- فلاوى: 4 شهداء و3 جرحى



- بريتال: شهيد



- حورتعلا: 3 جرحى



- راس العين: 18 جريحا