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حصيلة غير نهائية للغارات الاسرائيلية على بعلبك الهرمل اليوم
أمن وقضاء
2024-11-23 | 13:04
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حصيلة غير نهائية للغارات الاسرائيلية على بعلبك الهرمل اليوم
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة أن الغارات الإسرائيلية على بلدات في قضاء بعلبك الهرمل أدت حتى الساعة إلى سقوط 24 شهيدا وأشلاء وإصابة 45 شخصا بجروح وذلك وفق التالي:
- بوداي: 5 شهداء و5 جرحى
- الفكهاني: شهيد و3 جرحى
- شمسطار: 13 شهيدا وكمية من الأشلاء و13 جريحا
- فلاوى: 4 شهداء و3 جرحى
- بريتال: شهيد
- حورتعلا: 3 جرحى
- راس العين: 18 جريحا
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...
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