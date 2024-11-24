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وزير الدفاع: في وقت تتواصل المساعي لوقف اطلاق النار وتطبيق الـ1701 ودعم الجيش..عدوان اسرائيلي على مركز للجيش

أمن وقضاء
2024-11-24 | 07:21
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وزير الدفاع: في وقت تتواصل المساعي لوقف اطلاق النار وتطبيق الـ1701 ودعم الجيش..عدوان اسرائيلي على مركز للجيش
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وزير الدفاع: في وقت تتواصل المساعي لوقف اطلاق النار وتطبيق الـ1701 ودعم الجيش..عدوان اسرائيلي على مركز للجيش

دان وزير الدفاع الوطني موريس سليم  "العدوان الإسرائيلي المباشر الذي استهدف مركزًا للجيش في العامرية".

وقال "في وقت تتواصل المساعي الدولية لوقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 ودعم الجيش لتعزيز وجوده في الجنوب، ما يؤكد تعمد العدو الإسرائيلي مرارا وتكرارا تجاهل الدعوات الى وقف اطلاق النار تنفيذا لمخططاته العدوانية ليس فقط ضد لبنان، بل كذلك ضد السلام والاستقرار في المنطقة كلها، وعلى المجتمع الدولي الذي يشهد على وحشية الآلة العسكرية الإسرائيلية في التدمير الممنهج والقتل المتعمد الضغط على العدو الإسرائيلي لإرغامه على وقف العدوان على لبنان وتطبيق القرار 1701."

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