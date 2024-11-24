الجيش: استشهاد عسكري واصابة 18 في استهداف مركزنا في العامرية

كتبت المؤسسة العسكرية على منصة "أكس": "استشهد أحد العسكريين، وأصيب ١٨ بينهم مصابون بجروح بليغة نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي مركز الجيش في العامرية على طريق القليلة- صور، كما تعرّض المركز لأضرار جسيمة".