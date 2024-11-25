تعميم صورة المفقود عباس بدر الدين

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعو عباس محمد بدر الدين (من مواليد عام 1994، لبناني) الذي فُقِدَ بتاريخ 11-11-2024، اثناء توجهه من مدينة النبطية الى مدينة صيدا.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 726920- 07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.