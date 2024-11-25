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حصيلة الإعتداءات الإسرائيلية على عدد من المدن والبلدات اللبنانية
أمن وقضاء
2024-11-25 | 14:59
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حصيلة الإعتداءات الإسرائيلية على عدد من المدن والبلدات اللبنانية
أصدر مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيانًا بحصيلة الغارات الإسرائيلية على عدد من المدن والبلدات اللبنانية اليوم وفق الآتي:
- الشويفات: شهيدة وستة جرحى
- الغازية: شهيد وسبعة جرحى
- الجميجمة: شهيدان وأربعة جرحى
- صور: شهيد وعشرة جرحى
- البص - قضاء صور: سبعة شهداء وأشلاء وستة جرحى
- معركة - قضاء صور: تسعة شهداء وستة عشر جريحا
- عين بعال - قضاء صور: شهيدان وأثناء عشر جريحا
- البازورية - قضاء صور: أربعة شهداء وثلاثة جرحى
- النبي شيت - بعلبك الهرمل: أربعة شهداء.
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الإعتداءات
الإسرائيلية
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