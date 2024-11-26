الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
القناة 13 الإسرائيلية: بدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني لبحث التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
القناة 13 الإسرائيلية: بدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني لبحث التصديق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة القتل في عاليه وتوقف القاتل بأقل من ٢٤ ساعة
أمن وقضاء
2024-11-26 | 08:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة القتل في عاليه وتوقف القاتل بأقل من ٢٤ ساعة
بتاريخ 2024-11-20، ادعى مواطن لبناني أن والده المدعو (ر. أ. س. من مواليد عام ١٩٥٨، لبناني) قد غادر منزله الكائن في محلة سلفايا بتاريخ 19-11-2024 على متن سيارته نوع "مرسيدس" لون فضي ولم يعد، علمًا بأن هاتفه مغلق وهو لا يعاني من أية أمراض عقلية وليس على خلاف مع أحد.
وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي بإجراءاتها لكشف ملابسات القضية. وبنتيجة المتابعة التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات، عَثَرَت في محلة عاليه على سيارة المرسيدس العائدة للمفقود، ولا يوجد أحد بداخلها وأبوابها مفتوحة ومفاتيحها بداخلها.
وبنتيجة المتابعة التقنية التي قامت بها الشعبة، تبيّن أنه عند الساعة ١٦،١٦ من تاریخ 19-11-2024، حضر شخص مجهول على متن السيارة المذكورة وركنها على جانب الطريق ثم ترجّل منها وغادر المحلة. ومن خلال الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد مكان تواجد الشخص الذي كان على متن السيارة وهو:
ا. ح. (من مواليد عام ٢٠٠٤، سوري).
وبتاريخ 20-11-2024، نفّذت دوريات شعبة المعلومات مداهمة لمنزل الأخير وتمكّنت من توقيفه.
وبالتحقيق معه، اعترف بدخول الأراضي اللبنانية خلسة، وأنه أقدم على قتل (ر. أ. س.) في أحد أحراج بلدة بحمدون بواسطة حجر بعد ضربه عدة مرات على رأسه حتى فقد وعيه والدماء نزفت من رأسه، وغادر على متن سيارة المغدور إلى محلة عاليه حيث قام بركنها في المكان الذي ضُبِطَت فيه ثم غادر إلى منزله.
وبعد الدلالة على مكان حصول جريمة القتل، تم العثور على الجثة وجرى تكليف الأدلّة الجنائية وطبيب شرعي للكشف عليها.
وقد أجري المقتضى القانوني بحق (أ. ح.)، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المعلومات
ملابسات
جريمة
القتل
عاليه
وتوقف
القاتل
التالي
محاولات التوغل مستمرة... إليكم آخر المستجدات
حصيلة الإعتداءات الإسرائيلية على عدد من المدن والبلدات اللبنانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-09-22
أضرم النار بسيارة أحد المواطنين.. "المعلومات" تكشف ملابسات الحادثة وتوقف المتورطين
أمن وقضاء
2024-09-22
أضرم النار بسيارة أحد المواطنين.. "المعلومات" تكشف ملابسات الحادثة وتوقف المتورطين
0
أمن وقضاء
2024-11-04
شعبة المعلومات تنفّذ مداهمة في بلدة الصّويري وتوقف عصابة
أمن وقضاء
2024-11-04
شعبة المعلومات تنفّذ مداهمة في بلدة الصّويري وتوقف عصابة
0
أمن وقضاء
2024-11-08
سرق ۸۰ ألف دولار أميركي من منزل... وشعبة المعلومات أوقفته وضبطت قسما من المبلغ
أمن وقضاء
2024-11-08
سرق ۸۰ ألف دولار أميركي من منزل... وشعبة المعلومات أوقفته وضبطت قسما من المبلغ
0
آخر الأخبار
2024-11-03
بالصورة - هذا ما ضبطته شعبة المعلومات من داخل الشاليه التي كان يسكن فيها عماد أمهز في البترون
آخر الأخبار
2024-11-03
بالصورة - هذا ما ضبطته شعبة المعلومات من داخل الشاليه التي كان يسكن فيها عماد أمهز في البترون
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:17
غارة تستهدف وسط مخيم الرشيدية وسقوط عدد من الاصابات (فيديو)
خبر عاجل
09:17
غارة تستهدف وسط مخيم الرشيدية وسقوط عدد من الاصابات (فيديو)
0
أمن وقضاء
09:07
حزام ناري يلف الضاحية الجنوبية بعد التحذيرات الاسرائيلية
أمن وقضاء
09:07
حزام ناري يلف الضاحية الجنوبية بعد التحذيرات الاسرائيلية
0
أمن وقضاء
07:10
بعد الإنذارات الإسرائيلية... الغارات تجددت على الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
07:10
بعد الإنذارات الإسرائيلية... الغارات تجددت على الضاحية الجنوبية
0
أمن وقضاء
07:09
محاولات التوغل مستمرة... إليكم آخر المستجدات
أمن وقضاء
07:09
محاولات التوغل مستمرة... إليكم آخر المستجدات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:07
الجيش الإسرائيلي: شنينا سلسلة غارات طالت 20 هدفًا إرهابيًا خلال عملية سريعة إستمرت 120 ثانية ومن خلال ثماني طائرات حربية
خبر عاجل
09:07
الجيش الإسرائيلي: شنينا سلسلة غارات طالت 20 هدفًا إرهابيًا خلال عملية سريعة إستمرت 120 ثانية ومن خلال ثماني طائرات حربية
0
خبر عاجل
09:17
غارة تستهدف وسط مخيم الرشيدية وسقوط عدد من الاصابات (فيديو)
خبر عاجل
09:17
غارة تستهدف وسط مخيم الرشيدية وسقوط عدد من الاصابات (فيديو)
0
خبر عاجل
08:13
إذاعة الجيش الإسرائيلي: هجوم جوي نهائي واسع متوقع في الساعات المقبلة على البنية التحتية لحزب الله في الضاحية
خبر عاجل
08:13
إذاعة الجيش الإسرائيلي: هجوم جوي نهائي واسع متوقع في الساعات المقبلة على البنية التحتية لحزب الله في الضاحية
0
خبر عاجل
09:29
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سيتم إبلاغ واشنطن بالموافقة النهائية على وقف إطلاق النار بعد تصديق المجلس الوزاري
خبر عاجل
09:29
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سيتم إبلاغ واشنطن بالموافقة النهائية على وقف إطلاق النار بعد تصديق المجلس الوزاري
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:07
حزام ناري يلف الضاحية الجنوبية بعد التحذيرات الاسرائيلية
أمن وقضاء
09:07
حزام ناري يلف الضاحية الجنوبية بعد التحذيرات الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
08:45
ملف وقف النار يحضر في عين التينة... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
08:45
ملف وقف النار يحضر في عين التينة... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
08:21
الأجواء من إسرائيل قبيل الإجتماع الوزاري المصغر
أخبار دولية
08:21
الأجواء من إسرائيل قبيل الإجتماع الوزاري المصغر
0
حال الطقس
07:17
انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة... والثلوج تتساقط على المرتفعات
حال الطقس
07:17
انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة... والثلوج تتساقط على المرتفعات
0
أخبار لبنان
07:15
مجزرة في النبي شيت... إليكم آخر المستجدات في البقاع
أخبار لبنان
07:15
مجزرة في النبي شيت... إليكم آخر المستجدات في البقاع
0
أخبار لبنان
07:12
الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على النبطية... الدمار طغى على حي الميدان وحي المقاصد
أخبار لبنان
07:12
الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة على النبطية... الدمار طغى على حي الميدان وحي المقاصد
0
أخبار لبنان
07:11
الغارات تتواصل على مناطق مختلفة في صور وجوارها...
أخبار لبنان
07:11
الغارات تتواصل على مناطق مختلفة في صور وجوارها...
0
أمن وقضاء
07:10
بعد الإنذارات الإسرائيلية... الغارات تجددت على الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
07:10
بعد الإنذارات الإسرائيلية... الغارات تجددت على الضاحية الجنوبية
0
أمن وقضاء
07:09
محاولات التوغل مستمرة... إليكم آخر المستجدات
أمن وقضاء
07:09
محاولات التوغل مستمرة... إليكم آخر المستجدات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:16
بيان لمصرف لبنان... هذا ما جاء فيه
خبر عاجل
08:16
بيان لمصرف لبنان... هذا ما جاء فيه
2
خبر عاجل
13:50
تحذير إسرائيلي لسكان الغبيري وحارة حريك
خبر عاجل
13:50
تحذير إسرائيلي لسكان الغبيري وحارة حريك
3
خبر عاجل
06:14
أدرعي: عثرنا على عشرات الوسائل القتالية والبنى التحتية في منطقة وادي السلوقي ونهر الليطاني
خبر عاجل
06:14
أدرعي: عثرنا على عشرات الوسائل القتالية والبنى التحتية في منطقة وادي السلوقي ونهر الليطاني
4
خبر عاجل
09:18
القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: الإعلان عن وقف إطلاق النار متوقع مساء اليوم ليدخل حيز التنفيذ صباح الغد
خبر عاجل
09:18
القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين: الإعلان عن وقف إطلاق النار متوقع مساء اليوم ليدخل حيز التنفيذ صباح الغد
5
خبر عاجل
13:03
أمال شحادة: تخوف لدى الإسرائيليين من وقف هوكستين الوساطة الأميركية في حال عدم التوصل لإتفاق في غضون أيام ومن قرار أميركي أحادي الجانب بعدم إستخدام الفيتو في أي جلسة لمجلس الأمن مخصصة لوقف النار مع لبنان ما يعني تمرير القرار وإلزام إسرائيل بتنفيذه
خبر عاجل
13:03
أمال شحادة: تخوف لدى الإسرائيليين من وقف هوكستين الوساطة الأميركية في حال عدم التوصل لإتفاق في غضون أيام ومن قرار أميركي أحادي الجانب بعدم إستخدام الفيتو في أي جلسة لمجلس الأمن مخصصة لوقف النار مع لبنان ما يعني تمرير القرار وإلزام إسرائيل بتنفيذه
6
خبر عاجل
08:13
إذاعة الجيش الإسرائيلي: هجوم جوي نهائي واسع متوقع في الساعات المقبلة على البنية التحتية لحزب الله في الضاحية
خبر عاجل
08:13
إذاعة الجيش الإسرائيلي: هجوم جوي نهائي واسع متوقع في الساعات المقبلة على البنية التحتية لحزب الله في الضاحية
7
خبر عاجل
14:42
الجيش الإسرائيلي: الغارات في الضاحية تهدف إلى استهداف قدرة المجلس التنفيذي لتوجيه ودعم عناصر حزب الله وأعماله إلى جانب ضرب محاولته إعمار قدراته العسكرية
خبر عاجل
14:42
الجيش الإسرائيلي: الغارات في الضاحية تهدف إلى استهداف قدرة المجلس التنفيذي لتوجيه ودعم عناصر حزب الله وأعماله إلى جانب ضرب محاولته إعمار قدراته العسكرية
8
خبر عاجل
12:26
البيت الأبيض: مباحثات المبعوث هوكستين بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله كانت إيجابية وتمضي في الاتجاه الصحيح
خبر عاجل
12:26
البيت الأبيض: مباحثات المبعوث هوكستين بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله كانت إيجابية وتمضي في الاتجاه الصحيح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More