رئاسة الجامعة اللبنانية: إقفال فروع كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها كافة يوم غد

عطفًا على بيان وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران توقف التعليم من بعد وإقفال فروع كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها ومراكزها كافة يوم غد الأربعاء بتاريخ 27 تشرين الثاني 2024، على ان تصدر رئاسة الجامعة بيانات لاحقة وفقًا لتطور الأوضاع.