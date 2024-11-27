حميه من جسر حارة حريك: بدء فتح الطرق بالتعاون مع إتحاد بلديات الضاحية

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه من جسر حارة حريك أن "ورش الاشغال ستبدأ عند الساعة السابعة من صباح اليوم، بالتعاون مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، فتح الطرق بدءًا من جسر حارة حريك".