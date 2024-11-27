"الأشغال" باشرت بتجهيز الورش للبدء بترميم طريق المصنع والكشف على المعابر الحدودية في الشمال

بدأت وزارة الاشغال العامة والنقل، بناء لتوجيهات وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه بتجهيز الورش الآن للبدء بترميم طريق المصنع.كذلك، بدأت ورش الوزارة بالكشف على المعابر الحدودية البرية في الشمال، العبودية، العريضة، البقيعة لتقييم اوضاع الجسور التي أصبحت خارج الخدمة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، للبدء بالإجراءات اللازمة.