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توجيهات من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية الى الأهالي من أجل عودة آمنة

أمن وقضاء
2024-11-27 | 00:22
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توجيهات من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية الى الأهالي من أجل عودة آمنة
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توجيهات من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية الى الأهالي من أجل عودة آمنة

دعت غرفة عمليات الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بيان، الأهالي من اجل سلامتهم ومن اجل عودة آمنة، إلى اتباع التوجيهات التالية:
"- عدم التوجه الى القرى والمناطق الا بعد صدور بيان رسمي من الجهات المعنية، للتأكد من اتمام وقف اطلاق النار بشكل كامل

- الاستفسار عن الطرق السالكة نحو القرى والمدن والإلتزام بتوجيهات القوى الامنية و الفرق العاملة والموجهة للعائدين

- فحص الآليات المستخدمة قبل الانطلاق والتأكد من جهوزيتها

- تأمين اللوازم الاساسية كبعض الأطعمة والأشربة الصالحة من اماكن النزوح . بالإضافة الى الأدوية المزمنة وحليب الأطفال كافية لاسبوع على الأقل

- عند الوصول الى البلدات الحذر الشديد من الدخول الى المباني المستهدفة و عدم التواجد ضمن نطاق الابنية المستهدفة كليا أو جزئياً

- استخدام الكمامات الطبية لتخفيف من استنشاق الأدخنة والغبار المنبعث

- الإبتعاد عن شبكات الكهرباء والأشرطة المتفطعة في الشوارع

- عدم الدخول الى الاحراج والبساتين و اطراف القرى والبلدات دون تبليغ المعنيين

- الحذر الشديد وعدم المس بأي ذخائر غير منفجرة او اي عتاد عسكري و ابلاغ الجهات المعنية فوراً

- الابلاغ فورا عن اي مشاهدات غير طبيعية روائح او آثار شهداء

- الإبتعاد عن الاجسام المشبوهة وعدم لمسها او تحريكها وابلاغ الجهات المعنية

- التواصل مع فرق الدفاع المدني المتواجدة في القرى والبلدات عند الحاجة للمساعدة".

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